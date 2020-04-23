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Aktüel

Mehmetçik’ten 23 Nisan kutlaması

Türkiye saat 21.

2020-04-23 21:55:02 -
Mehmetçik’ten 23 Nisan kutlaması

Türkiye saat 21.00’de tek yürek oldu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve tüm komuta kademesinin de katılımıyla İstiklal Marşı görev yerlerinden okundu.


Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye saat 21.00’de tek yürek oldu, Kahraman Mehmetçiklerimiz de görev yerlerinde İstiklal Marşı okudu. Bakanımız Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanlarımız da Mehmetçiği yalnız bırakmadı” mesajıyla bir video paylaştı.

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