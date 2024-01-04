Mehmetçik'e 'Nazi ordusu' diyen vakfın başkanları CHP Genel Merkezi'nde ağırlandı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk ordusuna "Nazi ordusu" diyen ve kimyasal silah iftirası atan Barış Vakfı'nın yöneticilerini dün CHP Genel Merkezi'nde ağırladı.

28 Mayıs seçimlerine terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin desteğiyle giren CHP'de genel başkan değişmesine rağmen terör seviciliği değişmedi.

Her fırsatta tutuklu HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a selam çakan CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün de Türk ordusunun, terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlarını hedef alan sözde vakfın başkanları ile görüştü.

Türk ordusunun Zap, Metina ve Avaşin bölgelerine yönelik düzenlediği operasyonlara karşı çıkarak Türk ordusuna 'Nazi ordusu' diyen Barış Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tahmaz ve Yönetim Kurulu CHP Genel Merkezi'nde ağırlandı.

Özgür Özel ziyareti X hesabından "Barış Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tahmaz ve Yönetim Kurulu üyeleriyle Genel Merkezimizde bir araya geldik." sözleriyle duyurdu.

Türk ordusuna 'Nazi ordusu' demişti

2022 yılında Türkiye’nin terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığı iftirasını atan Barış Vakfı Başkanı Hakan Tahmaz "Görüntüler İkinci Dünya Savaşı’ndaki Nazi ordularının uygulamalarını hatırlatıyor. İnsanlarımız sadece işin bu yönünü düşündüklerinde dahi, güvenlik politikalarının hangi boyutlara vardığını çok rahat görecekler ve kavrayacaklar. Buna sessiz kalmanın bize ağır bedelleri olacağını düşünmeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.