Mehmetçik vurdukça, PKK Avrupa’ya yalvarmaya başladı

yeniakit.com.tr

Terör örgütü PKK’nın kuzey Irak’taki üs ve yapılanmalarına yönelik Mehmetçiğin düzenlediği geniş çaplı harekat önce hava harekatı ardından özel kuvvetler (Bordo bereliler) ve komandoların bölgeye indirilmesiyle devam ediliyor. Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ve İnsansız Hava Araçlarının da (İHA) destek verdiği harekata savaş uçakları, helikopterler ve uzun namlulu obüs ve top atışları da katılıyor. Bölgede sadece Metina ve Avaşin bölgesinde değil Zap’a bağlı bölgelerde de harekat sürdürülüyor. Dün gece saat 22:00 sularında hava saldırıları ile başlatılan harekatın sabah saatlerinde de devam etmesi üzerine terör örgütünün karargahı Kandil’den açıklamalar gelmeye başladı.

KCDK-E’den yapılan açıklamada, “Türk devleti Zap'a bağlı Qela Bêdewê, Dola Nêrwe ve Kinyaniş alanlarına saldırı başlattı. Dün Metina ve Avaşin’e dönük başlayan saldırı sabah saatlerinde Zap'a bağlı Qela Bêdewê, Şehît Munzur, Dola Nêrwe ve Kinyaniş alanlarına kapsayacak şekilde sürmektedir. Türk ordusu karadan ve havadan yoğun bombardıman gerçekleştirmekte. Başta ABD olmak üzere Avrupa ve uluslararası güçlerin onayı dahilinde gerçekleştirilen bu ilhak saldırısı Kürt halkının özgür Kürdistan hedeflerini yok etmeye dönük bir saldırıdır. Kürt halkı topraklarını işgali hedefleyen, varlık-yokluk anlamına gelen bu saldırıya karşı ayağa kalkarak, sokağa ve alanlara çıkarak karşı koymak için an itibarıyla harekete geçmelidir. ABD, Avrupa’nın iki yüzlü tutumlarını teşhir etmek için Avrupa kamuoyunu harekete geçmeye çağırmalıdır. KCDK-E olarak topraklarını savunma görevi ile karşı karşıya olan Kürt halkımız, devrimci, demokrat, aydın, Avrupa ve dünya halklarını bu işgal ve ilhak saldırılarına karşı alanlara inmeye çağırıyoruz.” diyerek harekatın ne kadar etkili olduğunu itiraf etmiş oldular.