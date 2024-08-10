  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gürsel Tekin sanki bilmiyormuş gibi konuştu! ‘After Party’ CHP’nin geleneğinde yokmuş! Bu söze kargalar bile güler

Şanlıurfa'da çok büyük skandal! Kaçak elektriği kesmeye giden ekipler hayatının şokunu yaşadı

Akit “gerici”, Cumhuriyet “ilerici” öyle mi?!

ABD'nin mi gazına geldiler? Türkiye ile yapılan doğalgaz anlaşmasından vazgeçmek istediklerini bildirdiler

Uyan da balığa gidelim! Maiyetindeki personelden haberi yok

İran'ın intikam planı ortaya çaktı! Cevabı böyle olacak

Yediler, içtiler, eğlendiler... Sıra halkı uyutmada

Hiç mi utanmadınız? İBB'de rezil atamalar! İmamoğlu A.Ş iş başında!

Savaş kızışıyor! Ukrayna Rusya’ya girdi… Avrupa’ya ithal edilen tek doğal gaz tesisi ele geçirildi

Vahşetin bitmemesi için ellerinden geleni yapıyorlar: Bebek katliamına sponsor!
Gündem Mehmetçik, teröristlerin ensesine bir darbe daha indirdi
Gündem

Mehmetçik, teröristlerin ensesine bir darbe daha indirdi

Yeniakit Publisher
2024-08-10 16:16:00 -
Mehmetçik, teröristlerin ensesine bir darbe daha indirdi

Mehmetçik, PKK/PYD’ye ağır darbe indirmeye devam ediyor. MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Dün Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 12 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün de Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,''Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz" denildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23