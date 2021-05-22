  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Almanya'dan Türk turistlere BioNTech şartı
La Liga'da şampiyon Atletico Madrid
Hindistan hükümetinden 'varyant' talimatı
Sudan'da istifa
Gündem Mehmetçik su tankında gizlenmiş esrara geçit vermedi
Gündem

Mehmetçik su tankında gizlenmiş esrara geçit vermedi

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay’da su tankı içerisinde zulalanmış uyuşturucu taşındığını tespit eden jandarma unsurlarının 18.228 kg toz esrar ele geçirdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 20:42:00 - 2021-05-22 20:55:03
Mehmetçik su tankında gizlenmiş esrara geçit vermedi

YENİ AKİT/ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından jandarmanın Hatay’da su tankı içerisine zulalanmış 18.228 kg esrar ele geçirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, fotoğraflarıyla açıkladığı esrar operasyon bilgilerinde, “Hatay/Altınözü’ndeki bir şahsın, uyuşturucu madde taşıyacağına ilişkin Jandarma istihbaratı üzerine söz konusu şahıs tarlada izlemeye alınmış, tarladan çıkarken traktörün su tankerinde detaylı inceleme yapılmış ve bir zula tespit edilmiştir. Su tankerinde tespit edilen zula üzerine Jandarma ekiplerine haber verilmiş, zulada yapılan incelemede toplamda 96 paket halinde toplam 18.228 kg toz esrar ele geçirilmiştir.” ifadelerine yer verdi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti yönetiminden flaş Süleyman Soylu açıklaması
Siyaset

AK Parti yönetiminden flaş Süleyman Soylu açıklaması

Eski AK Parti Milletvekili ve MKYK üyesi Şamil Tayyar, Anadolu Ajansı muhabirinin Musab Turan'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a..
Bülent Arınç'ın yeni işi belli oldu
Gündem

Bülent Arınç'ın yeni işi belli oldu

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, başkent Ankara'da ofis açtı. Tepki çeken çıkışların ardından Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği..
Özür dileyecek misin? ‘Duayen yalancı’ Uğur Dündar morardı
Gündem

Özür dileyecek misin? ‘Duayen yalancı’ Uğur Dündar morardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve BioNTech CEO'su Uğur Şahin'in açıklamaları, "20 dolar verilmediği için aşılar gelmiyor" palavrası sıkan "dua..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay