Mehmetçik su tankında gizlenmiş esrara geçit vermedi
Milli Savunma Bakanlığı, Hatay’da su tankı içerisinde zulalanmış uyuşturucu taşındığını tespit eden jandarma unsurlarının 18.228 kg toz esrar ele geçirdiğini duyurdu.
YENİ AKİT/ANKARA
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından jandarmanın Hatay’da su tankı içerisine zulalanmış 18.228 kg esrar ele geçirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, fotoğraflarıyla açıkladığı esrar operasyon bilgilerinde, “Hatay/Altınözü’ndeki bir şahsın, uyuşturucu madde taşıyacağına ilişkin Jandarma istihbaratı üzerine söz konusu şahıs tarlada izlemeye alınmış, tarladan çıkarken traktörün su tankerinde detaylı inceleme yapılmış ve bir zula tespit edilmiştir. Su tankerinde tespit edilen zula üzerine Jandarma ekiplerine haber verilmiş, zulada yapılan incelemede toplamda 96 paket halinde toplam 18.228 kg toz esrar ele geçirilmiştir.” ifadelerine yer verdi.