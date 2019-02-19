Mehmetçik S-400 füze eğitimine başlıyor
Rus basını, Türk ordusunun S-400 füze savunma sistemleri için eğitimlere başlayacağını duyurdu.19 Şubat 2019 Salı 17:42
Türkiye ve Rusya arasındaki S-400 füze sistemi anlaşmasında yeni bir gelişme var.
Füzeleri üreten Rus devlet şirketi Rostech, Türk askerinin ilkbaharda S-400 eğitimine başlayacağını açıkladı.
Rostech yetkilisi Viktor Kladov'un sözleri, Rus medyası tarafından son dakika olarak duyuruldu.
Ankara ve Moskova arasındaki anlaşmaya göre, füze savunma sistemleri bu yılın sonuna kadar Türkiye'ye teslim edilecek.
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