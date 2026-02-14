  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Neler yaşandığını bir bir anlattı! Türkiye’den Microsoft’a ayar verene jest Boğazları bir yılda 84 bin 640 gemi geçti Tehlikeli yük riski arttı CHP yüzünden İstanbul’da ulaşım vatandaşa yük olmaya başladı! AK Partili Eker’den ulaşım zammına tepki! Dijital egemenlik savaşı başladı: Macron, algoritmaları ve botları hedef aldı! Hamas’tan Akit’e açıklama: Bu olmazsa silah bırakmayız Zincir markette tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran etiket! Herkes “Bu nasıl olabilir?” diye birbirine soruyor Trump’ın savaş planı deşifre oldu! İran’ın tüm güvenlik mimarisi doğrudan hedefte Talimat Ekrem'den geldi! CHP geriyor Bülent Arınç’a reddiye.. Müşteri Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Gündem Mehmetçik NATO sahnesinde: MSB Steadfast Dart-26 fotoğraflarını paylaştı
Gündem

Mehmetçik NATO sahnesinde: MSB Steadfast Dart-26 fotoğraflarını paylaştı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Mehmetçik NATO sahnesinde: MSB Steadfast Dart-26 fotoğraflarını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Almanya’da düzenlenen ve NATO’nun bu yılki en geniş kapsamlı tatbikatı olan Steadfast Dart-26’ya katılan personelin görev başındaki fotoğraflarını paylaştı; görüntüler, askerlerin tatbikat sırasında yürüttükleri operasyonları ve ekipman kullanımını gözler önüne seriyor.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Her coğrafyada aynı disiplin, aynı irade, birlikten doğan güçle." ifadesi kullanıldı. Paylaşımda, tatbikatta görev alan Mehmetçiğin fotoğrafları da yer aldı.

NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığınca 8-20 Şubat'ta Almanya'da düzenlenen ve NATO'nun bu yılki en geniş kapsamlı tatbikatı olan Steadfast Dart-26'ya, Türk Silahlı Kuvvetleri, kara ve deniz unsurlarından oluşan yaklaşık 2 bin kişilik bir kuvvet ile katılım sağlıyor.

Yunan Albay NATO’nun Kritik Bilgilerini o ülkeye sızdırdı
Yunan Albay NATO’nun Kritik Bilgilerini o ülkeye sızdırdı

Gündem

Yunan Albay NATO’nun Kritik Bilgilerini o ülkeye sızdırdı

Rutte: NATO'da zihniyet değişimi var
Rutte: NATO'da zihniyet değişimi var

Gündem

Rutte: NATO'da zihniyet değişimi var

AB ve NATO’nun sonu mu geliyor?
AB ve NATO’nun sonu mu geliyor?

Siyaset

AB ve NATO’nun sonu mu geliyor?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23