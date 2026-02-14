Mehmetçik NATO sahnesinde: MSB Steadfast Dart-26 fotoğraflarını paylaştı

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Her coğrafyada aynı disiplin, aynı irade, birlikten doğan güçle." ifadesi kullanıldı. Paylaşımda, tatbikatta görev alan Mehmetçiğin fotoğrafları da yer aldı.

NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığınca 8-20 Şubat'ta Almanya'da düzenlenen ve NATO'nun bu yılki en geniş kapsamlı tatbikatı olan Steadfast Dart-26'ya, Türk Silahlı Kuvvetleri, kara ve deniz unsurlarından oluşan yaklaşık 2 bin kişilik bir kuvvet ile katılım sağlıyor.