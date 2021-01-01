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Aktüel Mehmetçik Hakkarili çocuklara kışlık kıyafet ve oyuncak dağıttı
Aktüel

Mehmetçik Hakkarili çocuklara kışlık kıyafet ve oyuncak dağıttı

Yeniakit Publisher
2021-01-01 19:03:13 -
Mehmetçik Hakkarili çocuklara kışlık kıyafet ve oyuncak dağıttı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'de 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığınca 200 çocuğa bot, mont, atkı, eldiven ve oyuncak dağıtıldığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Hakkari'de çocukların yeni yılı daha mutlu karşıladığı belirtilerek şu ifadeye yer verildi:

"34'üncü Hudut Tugay Komutanlığımızca Aktütün-Konur, Uğuraçan, Tekeli-Çalışkanlar, Gelişen köyü ve Ön Tepe Mahallesi'ndeki 200 çocuğumuza bot, mont, atkı, eldiven ve oyuncaktan oluşan hediyeler dağıtıldı."

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