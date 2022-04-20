Mehmetçik hainlerin tepesine bindi... İşte Pençe Kilit Operasyonu'nun 3 stratejik hedefi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ın Zap, Avaşin- Basyan ve Metina bölgelerinde başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu'nun 3'üncü gününde bölgeye helikopterlerle indirme yapan Mehmetçiğin Zap'ta ilerleyişi sürüyor. Bölgede bulunduğu belirlenen yaklaşık 400 civarındaki terörist için çember daraldı.

Öldürülen terörist sayısı her geçen saat artarken Milli Savunma Bakanlığı anbean görüntü ve gelişmeleri kamuoyuyla paylaşıyor.

Kandil'in Türkiye sınırına en yakın noktada olan ve arazi yapısı nedeniyle kilit noktadaki Zap Vadisi'nde operasyonlara ağırlık verildi. Kandil ve Haftanin'de saldırı eğitimi alan teröristlerin Türkiye topraklarına sızma amacıyla kullandığı Ertuş, Karker, Ore, Dereluk, Çemço ve Şeladize bölgesinde bordo bereliler ve komandolar stratejik öneme sahip tepeleri tuttu.

400 terörist kıstırıldı

Bölgeye hâkim tepelere yerleşen bordo bereliler ve özel eğitimli komandolar, teröristlerin kaçış güzergâhını kontrol altında tutuyor. Yüzlerce doğal mağara ile derin vadilerin yer aldığı Zap Vadisi'nde gizlendiği belirlenen aralarında sözde yönetici konumunda olan 400 civarında terörist havadan İHA, SİHA ve ATAK helikopterlerinin de desteği ile çembere alındı.

36 terörist etkisiz

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaralarda arama tarama faaliyetlerine başlayan Mehmetçiğin, 26 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

"Terör yuvalarının kiltleri parçalanıyor"

Pençe Kilit Operasyonu ile terör yuvalarının kilitlerinin tek tek parçalandığını belirten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Terör örgütünde çöküş hızlanmış ve elebaşları tarafından da terör örgütünün yaşadığı dağılma, çöküş açıkça ifade edilmeye başlanmıştır. 40 yıldır ülkemizin enerjisini tüketen terörü bitirmekte, halkımızı bu terör belasından kurtarmakta kararlıyız" dedi.

3 stratejik hedef

Sabah'a konuşan uzmanlar Pençe-Kilit Operasyonu'nun 3 stratejik hedefi olduğunu söyledi.

Elebaşlarının bulunduğu nokta Zap bölgesi

Operasyonun merkezi, terör örgütü elebaşlarının ağırlıklı olarak bulunduğu Zap. 3 stratejik hedef terör örgütünün yuvalandığı Sincar ve çevresini de kontrol altına almak, petrol ve doğalgaz boru hatlarının geçtiği yerlerde güvenlik koridoru oluşturarak sabotaj eylemlerine karşı önlem almak, Kuzey Irak'tan Türkiye'ye sızma ve içerdeki terörist gruplarla buluşmaları engellemek olarak sıralandı.

Zap kontrol altına alınırsa...

Sözde elebaşlarının da içinde bulunduğu Hakurk ve Metina'dan kaçan teröristler burada yerleşti. Zap'ın tamamen kontrol altına alınmasıyla Kuzey Irak'tan Türkiye'ye girişte kullanılan tek yer de kapatılarak terör örgütünün psikolojisinin tamamen bozulması amaçlanıyor.

Böylece Mehmetçik, yurt içinde teröristleri abluka altında tutarken, sınır ötesinde de can damarlarını kestiği örgütün 'bahar' planlarını suya düşürecek.

TSK'nın Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının katıldığı operasyonunun Irak'ın egemenlik haklarına saygılı bir şekilde icra edildiği vurgulandı.

Operasyonlar sürecek

Güvenlik ve istihbarat kaynakları, terör örgütünün tamamen yok edilinceye kadar yurt içinde ve sınır ötesinde operasyonların sürdürüleceğini kaydetti.