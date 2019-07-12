Mehmetçik eli tetikte Tel Abyad’ı gözlüyor!

Göksel Çağlav Ankara

Akçakale’nin tam karşısında bulunan Tel Abyad’a düzenlenmesi planlanan olası operasyon için hazırlıklar devam ederken, terör örgütü PKK/YPG, Tel Abyad’ın köylerinde suikastler düzenleyerek köylerin ileri gelenlerini katlediyor. Mevzi ve tüneller kazmaya devam eden terör örgütünün bölgeye çok sayıda ağır silah getirdiği, güneydeki güçlerinden de küçük gruplar halinde teröristleri bu bölgeye sevk ettiği belirtiliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de (TSK) sınır birliklerine takviye komando ve zırhlı birlikler sevkiyatı devam ediyor.