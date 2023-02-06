Mehmetçik deprem bölgesinde yaraları sarıyor
Binlerce Mehmetçik deprem bölgesine yardım için sevk edildi. Sahada da yine çok sayıda asker arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.
TSK’nın Doğal Afet Kurtarma Taburları Hatay, Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş’a gönderilirken komandolar da çalışmalara destek olmak için deprem bölgesine sevk edildi.
Bazı sosyal medya ve televizyonlarda Mehmetçik'in yardıma gitmediği algısı oluşturulmuştu.
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