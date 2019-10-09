Mehmetçik Barış Pınarı Harekatıyla Şivan Perwer’i ağlattı!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Şivan Perwer’den küstah açıklamalar geldi. Perwer, "Direneceğiz, en son kalan kişiye kadar direneceğiz. Kürdistan'ı size bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.09 Ekim 2019 Çarşamba 18:35
TSK, sınırların güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek amacıyla Barış Pınarı Harekatı başlattı.
Harekat kararı sonrası Türk askerine destek mesajları yağarken bazı isimler rahatsız oldu. Bunlardan birisi de açılım sürecinden öne çıkan isimlerden olan Şivan Perwer oldu.
Şivan Perwer yaptığı küstah açıklamalarla gündem oldu.
Kürdistan'ı size bırakmayacağız
Sosyal medyadan yayınladığı videoda, "Perwer, yayınladığı videoda; "Biz size ne yaptık, saldırıyorsunuz. Sizin devletinizi kuran biziz. Yazık değil mi ırkçılar, zalimler. Direneceğiz, en son kalan kişiye kadar direneceğiz. Kürdistan'ı size bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.
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