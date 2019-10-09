Mehmetçik Barış Pınarı Harekatıyla Şivan Perwer’i ağlattı!

TSK, sınırların güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek amacıyla Barış Pınarı Harekatı başlattı.

Harekat kararı sonrası Türk askerine destek mesajları yağarken bazı isimler rahatsız oldu. Bunlardan birisi de açılım sürecinden öne çıkan isimlerden olan Şivan Perwer oldu.

Şivan Perwer yaptığı küstah açıklamalarla gündem oldu.

Kürdistan'ı size bırakmayacağız

Sosyal medyadan yayınladığı videoda, "Perwer, yayınladığı videoda; "Biz size ne yaptık, saldırıyorsunuz. Sizin devletinizi kuran biziz. Yazık değil mi ırkçılar, zalimler. Direneceğiz, en son kalan kişiye kadar direneceğiz. Kürdistan'ı size bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.