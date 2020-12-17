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Aktüel Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde yaşlı kadına tekerlekli sandalye hediye etti
Aktüel

Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde yaşlı kadına tekerlekli sandalye hediye etti

Yeniakit Publisher
2020-12-17 10:53:56 -
Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde yaşlı kadına tekerlekli sandalye hediye etti

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde yaşayan yaşlı bir kadına tekerlekli sandalye hediye edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı bölgesinde Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için kahramanca ve fedakarca görev yapan Mehmetçik, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yardımına koşmaya devam ediyor. Aziziye meskun mahalinde yaşayan yaşlı bir kadına tekerlekli sandalye temin edilerek hediye edildi."

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