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Mehmetçiğin ‘Pençe’si PKK’nın ensesine indi

Irak’ın kuzeyindeki terör yuvaları ‘Pençe’ harekatıyla tek tek imha ediliyor. Operasyonun başladığı günden bugüne 15 terörist etkisiz hale getirildi. Hainlerin yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu ise 2 askerimiz şehit oldu. Bölgede operasyon aralıksız sürüyor.

30 Mayıs 2019 Perşembe 13:50
Mehmetçiğin ‘Pençe’si PKK’nın ensesine indi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) güney sınırlarımızdaki komşu ülke Irak’ın topraklarını işgal ederek, ülkemizi tehdit eden terör örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor. Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde Terör örgütü PKK’ya yönelik 3 gündür devam eden Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı ilk belirlemelere göre 15’e yükselirken, PKK terör örgütüne ait çok sayıda sığınak, mağara ve silah mevzileri imha edildi. PKK’lı teröristlerin yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ise iki Mehmetçik şehit oldu.

Bora ilk kez kullanıldı

Tüm dünyanın meraklı gözlerle izlediği harekatta Mehmetçik, 280 kilometre menzile sahip Türkiye'nin ilk balistik füze sistemi olan Bora’yı kullanarak, ‘Dosta güven, Düşmana gözdağı verdi’. Bora ile yapılan atışlarda Hakurk 160 kilometre mesafedeki terör mevzileri başarılı bir şekilde imha edildi. Diğer yandan, terör örgütünün tabanını oluşturan teröristlerde de büyük çöküşler yaşanmaya başladı. Mehmetçiğin tarama usulü ile çember şeklinde daraltma yöntemini kullanması nedeniyle sıkışmamaya çalışan teröristler İran, Suriye ve Irak’ın güneyine kaçmaya çalışıyorlar.

Teröristler temizlenmeli

Öte yandan; Pençe harekatına siyasilerden destek gelmeye devam ediyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "BBP olarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe harekatını sonuna kadar destekliyoruz. Devletimizin, kahramanlarımızın ve bu konuda adım atan hükümetin yanındayız. Bölge PKK'nın ta kendisi olan PYD/YPG unsurlarından tamamen temizlenmeli ve bölge yaşayan mazlum Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerimiz bu hain, kahpe terör örgütün tasallutundan kurtarılmalıdır. Hem hudut güvenliğimiz hem de kardeş coğrafyamızdaki hain terör örgütü üyelerinin yaptıkları kahpeliklere son verilmelidir” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan "Pençe Harekatı"na ilişkin olarak, "Türk Silahlı Kuvvetleri, gerek sınırlarımızın içinde gerekse sınırlarımızın dışında ülkemize yönelik terör hadiselerini önleyebilmek için bu tip girişimlerde her zaman bulundu. Bu da TSK ve ülkemizin menfaati için elbette gereklidir kanaatindeyim" ifadesini kullandı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 13:50
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
  2. Hakurk bölgesi
  3. Terör örgütü PKK
  4. Pençe Harekatı
  5. Mehmetçik
  6. balistik füze
  7. Bora füzesi
  8. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici
  9. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

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