Mehmetçiğin en büyük ihtiyacı din subayı

Faruk Arslan İstanbul

Ordu personelinin manevi gücünü sağlayan Din İşleri Subaylığı, yerli ve modern askeri teçhizatlarla gücüne güç katan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en ciddi eksiği olarak gösteriliyor. Türkiye’de dağ-tepe demeden güvenliğimizi tesis eden, hudut ötesinde birçok ülkede huzur ve sükunet için konuşlanmış bulunan ‘Peygamber Ocağı’ TSK’nın bünyesinde, Mehmetçiğin maneviyatını pekiştirecek Din İşleri Subaylığı’nın oluşturulması bekleniyor. Çanakkale ve İstiklal Savaşı gibi zaferlerde önemli rol oynayan, Cumhuriyet döneminde de bir dönem faaliyete alınan ancak 1967’de 27 Mayıs cuntacıları tarafından lağvedilen Din Subaylığı biriminin zaruri olduğu vurgulanıyor.

Ordunun en kritik birimi

Türkiye’nin son Din İşleri Subaylarından emekli Öğretmen Binbaşı Arif Çelenk, “Din Subayı bir taraftan ordu içerisindeki aktif muharip güçlerin motive olmasını sağlayıp bir taraftan da dua ordusunun gücünü onların arkasına çekerek başarıya imza atan aktörlerdir” dedi. Din Subaylığının tarihsel serüvenini anlatan Çelenk, şunları dile getirdi: “Osmanlı döneminde yeniçerilerle başlayıp, Asakir-i Mansure-i Muhammediye ile devam eden ve her seferinde aynı şekilde bölük ve tabur seviyesine kadar mutlaka bir mescidin açılması, o mescidi idare edecek bir din işleri subayının görevlendirilmesiyle tahsis edilmiş kadrolardır. Şehadet, inanmış insanın Allah rızasını yeryüzünde hakim kılmak amacıyla mücadele eden askerin alacağı son ve en yüksek rütbedir. O makamın önemini askere anlatacak kişi ise ordunun içerisinde daima var olan Din İşleri Subayıdır.”

Fransa’nın laik olmayan kurumu

Dünyadan örnekler veren Arif Çelenk, şöyle devam etti: “Bugün laikliğin merkezi olan Fransa bile her kurumda din ile devlet işlerini birbirinden ayırırken sadece ordusunda laikliği uygulamamıştır. Fransa’da her bin askere bir Din Subayı tahsis etmiştir. Müslüman asker için dahi Fransa’da 50’ye yakın İslami Din İşleri Subayı vardır. Türkiye’de de iç ve dış bölgelerde Din İşleri Subaylığı’nın bütün birimlerinin uygulamaya konulmasının zamanı gelmiştir.”

Darbelerle kaldırıldı

Emekli Kıdemli Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğulları da, “Ordumuzda Din Subaylığı birimi daha önce olduğu gibi yeniden oluşturulmalıdır” dedi. Türkiye’nin yüzde 99’unun Müslüman olduğunu hatırlatan Hacımustafaoğulları, şunları kaydetti: “Geçmiş dönemlerde maalesef TSK içerisindeki mevcut mescid ve camiler yıkılmış, namaz kılmak bile yasaklanmıştı. 27 Mayıs döneminde kaldırılan Din Subaylığı, 12 Mart darbesiyle silinmiş, 28 Şubat zamanında tamamen bitirilmişti. Özellikle harekat bölgelerinde en elzem. Libya’da, Somal’de, Suriye’de ve birçok bölgede vazife icra eden askerlerimizin ibadetleri ve manevi donanımları için ordu içerisinde ordu mensubu din adamlarının görevlendirilmesi gerekiyor. Ordumuz nasıl ki maddi anlamda güçlendiriliyorsa, manevi anlamda da kuvvetlenmelidir.”

Gelişmiş ordularda da var

Hacımustafaoğulları, şöyle devam etti: “Bugün gelişmiş orduların yapısında bile dini vecibelerin yerine getirilmesi ve askerlerin manevi ihtiyaçların karşılanması ile moral-motivasyonlarını desteklemesi amacıyla din adamı görevlendiriliyor. Yüksek rütbeli yarbay, albay seviyesinde din adamları dahi Batılı devletlerin ordularında aktif vazife icra ediyor. Türkiye’nin de manevi donanım sağlayan Din İşleri Subaylığı’nın bir an evvel tesis edilmesini bekliyoruz.”