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Gündem Mehmetçiğin eli Somalili çocukları sevindirdi
Gündem

Mehmetçiğin eli Somalili çocukları sevindirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı’nın bir ilkokula yaptığı hizmeti resmi Twitter hesabından Mehmetçiğin minik çocuklarla çekilen fotoğrafı ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 14:29:00 -
Mehmetçiğin eli Somalili çocukları sevindirdi

 Yeni Akit  Ankara 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Somali’deki, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı birimi, minik çocukların daha iyi eğitim alabilmesi için bir okulun restorasyonunu tamamlayarak hizmete sundu.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, “Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığımız, “Ahmet Abdullahi Wayeell İlköğretim Okulunun Çevre Düzenlemesi, Bahçe Duvarı Yapılması, Güneş Enerjili Elektrik Sistemi Yapılması ve Tesislerinin Yenilenmesi Projesi”ni  tamamlayarak Somalili minik kardeşlerimizin kullanımına sundu.” ifadeleri ile paylaştığı haber gururumuz oldu. Mehmetçiğin her yerde olduğu,  dosta güven, düşmana korku saldığını anlatan fotoğraf kareleri, minik çocukların yüzlerinden okundu.

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