Mehmetçiğin eli Somalili çocukları sevindirdi

Yeni Akit Ankara

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Somali’deki, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı birimi, minik çocukların daha iyi eğitim alabilmesi için bir okulun restorasyonunu tamamlayarak hizmete sundu.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, “Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığımız, “Ahmet Abdullahi Wayeell İlköğretim Okulunun Çevre Düzenlemesi, Bahçe Duvarı Yapılması, Güneş Enerjili Elektrik Sistemi Yapılması ve Tesislerinin Yenilenmesi Projesi”ni tamamlayarak Somalili minik kardeşlerimizin kullanımına sundu.” ifadeleri ile paylaştığı haber gururumuz oldu. Mehmetçiğin her yerde olduğu, dosta güven, düşmana korku saldığını anlatan fotoğraf kareleri, minik çocukların yüzlerinden okundu.