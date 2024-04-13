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Oruç Mehmetçiğin Bayram sevinci
Oruç

Mehmetçiğin Bayram sevinci

Yeniakit Publisher
2024-04-13 11:40:00 -
Mehmetçiğin Bayram sevinci

Mübarek Ramazan Bayramı vesilesiyle ülkenin dört bir yanına bayramlaşma merasimleri vesilesiyle manevi bir iklim oluştu.

Bundan tüm kurumlar gibi asker ocakları da nasibini aldı. Bu anlamda Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da Ramazan Bayramı vesilesiyle Muğla’da görevli Mehmetçik ile bayramlaştı. Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Oramiral Tatlıoğlu, bayram dolayısıyla Dalaman Deniz Hava Üs, Harp Filo, Güney Görev Grup ve Aksaz Deniz Üs Komutanlıklarını ziyaret ederek, Mehmetçiğin bayramını kutladı. Askerlerle tek tek tokalaşan Tatlıoğlu, hal hatırlarını sorup onlarla sohbet edip sorunlarını dinleyip görevlerinde başarılar diledi.

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