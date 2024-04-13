Mehmetçiğin Bayram sevinci

Bundan tüm kurumlar gibi asker ocakları da nasibini aldı. Bu anlamda Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da Ramazan Bayramı vesilesiyle Muğla’da görevli Mehmetçik ile bayramlaştı. Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Oramiral Tatlıoğlu, bayram dolayısıyla Dalaman Deniz Hava Üs, Harp Filo, Güney Görev Grup ve Aksaz Deniz Üs Komutanlıklarını ziyaret ederek, Mehmetçiğin bayramını kutladı. Askerlerle tek tek tokalaşan Tatlıoğlu, hal hatırlarını sorup onlarla sohbet edip sorunlarını dinleyip görevlerinde başarılar diledi.