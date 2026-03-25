Feribota binmeye çalışan yolcu otobüsü 40 yolcusu ile suda kayboldu!
En az 40 kişiyi taşıyan yolcu otobüsü Bangladeş'teki Padma Nehri'ni geçmek için feribota girmeye çalıştığı sırada nehre düştü. Otobüs ile birlikte nehirde kaybolan yolcuları kurtarma çalışmaları sırasında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Bangladeş'in Rajbari bölgesinde yer alan Dauladia’da en az 40 kişiyi taşıyan yolcu otobüsü, feribota girmeye çalıştığı sırada Padma Nehri'ne düştü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edilirken, dalgıçlar otobüsteki yolcuları kurtarmak için dalış yaptı.
Arama-kurtarma çalışmaları sırasında 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 17 yolcu kurtarıldı. Kayıp olan yolcuları arama çalışmaları devam ediyor.
Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, otobüsün feribota binmek için sıra beklerken bir anda hızlanarak nehre düştüğü görüldü.
Bakan Çiftçi'den Nevruz'da terör propagandası açıklaması: 209 kişi gözaltına alındı! Asla müsaade etmeyiz