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Ekonomi Mehmetçiğe kesintisiz atış imkanı
Ekonomi

Mehmetçiğe kesintisiz atış imkanı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: - "Savunma sanayimiz, Mehmetçiğe sahada fark oluşturacak ürünler sunmaya devam ediyor. Taşınabilir Mühimmat Sistemleri DM-5 ve DM-7 güvenlik güçlerimizin kullanımında. 5,56 ve 7,62 milimetre makineli tüfekler için geliştirilen sistem, kesintisiz atış imkanı sağlıyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-23 10:59:22 -
Mehmetçiğe kesintisiz atış imkanı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, taşınabilir mühimmat sistemlerinin güvenlik güçlerinin kullanımına sunulduğunu bildirdi.

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mehmetçiğin kullanımına sunulan yeni savunma sanayisi ürünlerine ilişkin bilgi verdi.

Yeni sistemlerin sahada sağlayacağı avantaja dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"Savunma sanayimiz, Mehmetçiğe sahada fark oluşturacak ürünler sunmaya devam ediyor. Taşınabilir Mühimmat Sistemleri DM-5 ve DM-7 güvenlik güçlerimizin kullanımında. 5,56 ve 7,62 milimetre makineli tüfekler için geliştirilen sistem, kesintisiz atış imkanı sağlıyor. STM tarafından tamamen Mehmetçiğin ihtiyaç, talep ve deneyimlerine göre geliştirilen sistem, benzerini üreten 3 ülkenin ürünlerine göre daha üstün özelliklere sahip. Sistem, hafifliği, dayanıklılığı, ergonomisi ve tek personelle kullanılabilmesi, vücut özelliklerine göre ayarlanması, kurma, takma, hazırlama süreçlerini kaldırıp, anında ateş gücü sağlaması gibi özellikleriyle askerimize sahada önemli avantaj sağlayacak."

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