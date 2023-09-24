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Sosyal Medya Mehmet Yüce Katırcıoğlu masonların dünyasını deşifre etti! Listede kimler yok ki...
Sosyal Medya

Mehmet Yüce Katırcıoğlu masonların dünyasını deşifre etti! Listede kimler yok ki...

Yeniakit Publisher
2023-09-24 23:58:00 - 2023-09-25 00:11:33

TV NET canlı yayınında konuşan Mehmet Yüce Katırcıoğlu, Masonların kullandığı gizli işaretleri deşifre etti.

14. derece bir mason iken Bilgi Locası'ndan ayrılan Mehmet Yüce Katırcıoğlu, TV NET yayınında konuştu.

Masonların aralarında kullandığı çeşitli işaretleri deşifre eden Katırcıoğlu, Süleyman Demirel'in, Bülent Ecevit'in, Kenan Evren'in ve Fetullah Gülen'in de bir mason olduğunu anlattı.

Mehmet Yüce Katırcıoğlu'nun anlattıklarından öne çıkanlar şöyle:

Tokalaşırken baş parmakla diğer elin baş parmak kemiği üzerine 3 kere basılır. Bu karşı tarafa bir mesajdır.

Selamlaşma sırasında derecesine göre söylenecek 3 şifre vardır: Şibbolet, Boaz ve Jakin...
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Süleyman Demirel de masondu. Başbakanlığı döneminde makamına randevusuz gidip gelirdim.

Bülent Ecevit İngiltere'de, Kenan Evren Güney Kore'de mason oldu. Fetullah Gülen'i mason yapan kişi Kasım Gülek'tir.

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