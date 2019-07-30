Mehmet Yavuz hastanede dua bekliyor!

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Bir süre önce böbrek kanseri teşhisiyle tedavi altına alınan HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, ümmetten dua bekliyor. Uzun zamandan beri kemoterapi tedavisi gören Yavuz’un sıhhatine kavuşması için doktorlar var gücüyle uğraşırken, ailesi de sevenlerinden dua talep ediyor.

Niyazlar yavuz için

Böbrek rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede kanser teşhisi konulan ve yoğun bir tedavi süreci geçiren HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, tedavi gördüğü hastanede zor günler geçiriyor. HÜDA PAR saflarında siyasi mücadele veren ve partinin genel başkan yardımcılığı görevini yürüten Mehmet Yavuz, gönüldaşlarından dua bekliyor. Böbrek hastalığı nedeniyle tedavi görürken ameliyatla bir böreği alınan ve akabinde kanser teşhisi konulan Yavuz, ümmetin duasını talep ediyor. Yoğun bir tedavi süreci geçiren Yavuz için semaya kalkan eller şifa niyazında bulunuyor. "Hastalık mektebi ve sırr-ı imtihan!" başlığıyla hastalığını duyuran Yavuz, "Başta Yusufî ve muhacir abiler olmak üzere bütün bacı ve kardeşlerden tekrar dua talep eder, saadet-i dâreyne vasıl olmanızı Cenâb-ı Allah'tan niyaz ederim” ifadelerini kullanmıştı.