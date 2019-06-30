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Mehmet Yavuz: "Çocukları spor ve sanatsal faaliyetlere yönlendirmek gerekir"

Nörolog Dr.

30 Haziran 2019 Pazar 12:05
Mehmet Yavuz: "Çocukları spor ve sanatsal faaliyetlere yönlendirmek gerekir"

Nörolog Dr. Mehmet Yavuz, ebeveynlerin çocukları için iyi bir tatil planlaması yapmaları gerektiğini söyleyerek, "Tatil demek sürekli olarak yan gelip yatmak değil. Öyle bir ayarlama yapılmalı ki, haftanın 2-3 gününü geçmiş ve gelecek eğitim yılı ile ilgili çalışmalar olmalı. Aynı zamanda tatil süresince çocukları spor ve sanatsal faaliyetlere yönlendirmek gerekir" dedi.


Nörolog Dr. Mehmet Yavuz, okulların tatile girmesiyle birlikte hem ebeveynlerin hem de çocukların nasıl bir yaz dönemi geçirmelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bu süreçte anne ve babalara önemli görevler düştüğünü dile getiren Yavuz, "Tatil demek sürekli olarak yan gelip yatmak, televizyon izlemek ve dışarıda oyun oynamak değil. Bunlar da olacaktır ama ebeveynler iyi bir tatil planlaması yapması gerekiyor. Her şeyden önce geçmiş dönemin eksiklerini tamamlayıcı bir sistem olmalı. Gelecek dönem için hazırlık yapılması gerekiyor. Bu tüm günlerini kapsamamalı. Öyle bir ayarlama yapılmalı ki, haftanın 2-3 gününü geçmiş ve gelecek eğitim yılı ile ilgili çalışmalar yapmalı. Bunu oldukça eğlenceli hale getirmeliler. Ebeveynler çocukları doğru yönlendirmesi gerekiyor. Aynı zamanda tatil süresince çocukları spor ve sanatsal faaliyetlere yönlendirmek gerekir. Onlara kitap okuma alışkanlığı kazandırılmalı. Araştırmaya ve deney yapmaya yönlendirici kitaplar verilmeli" şeklinde konuştu.



"Öğretmenlerin en büyük ideali merak eden, araştıran bir nesil yetiştirmek"


Çocukların araştıran ve merak eden bireyler olarak yetiştirilmesi gerektiğini savunan Dr. Yavuz, "Gerek öğretmenlerin gerek ebeveynlerin en önemli görevleri araştıran, merak eden bir nesil yetiştirmek. Einstein, ‘Hiçbir insan dahi olarak doğmaz. Dahilik bir konuya ve alana karşı aşırı derecede istekli ve meraklı olmaktır’ der. Yani siz çalışırsanız, merak duyarsanız o kadar kendinizi geliştirirsiniz. Öğretmenlerin, ebeveynlerin en büyük ideali merak eden, araştıran bir nesil yetiştirmektir. Ne kadar çok araştırma sevgisi oluşursa çocuk içerisinde o zaten kendisini geliştirecek. Herhangi bir zorlamaya gerek olmayacaktır" ifadelerini kullandı.


Tatil sürecinde nasıl bir yol izlenmesine yönelik ise Mehmet Yavuz, "Tatilde çocukların dinlenmesi, eğlenmesi çok önemli ama tüm vakitlerini eğlence ile geçirmemeliler. Çocukların tüm zamanını ders ile geçirmesi de doğru değil. Aileler bu planlamayı iyi yapmalı" dedi.



"Uzun tatillerin yararlı olmadığını düşünüyorum"


Tatil sürelerinin de yeniden planlanması gerektiğine dikkat çeken Yavuz, "Uzun tatillerin çok yararlı olmadığını düşünüyorum. Özellikle bunusadece çocuklar için değil, çalışan kesim için de söylüyorum. 1 aylık tatil yerine 3 ayda bir haftalık yada 10 günlük tatiller daha yararlı. Çünkü 1 aylık tatilde kişi çalıştığı ortamdan koparıyor. Tatile çıkmadan 15 gün önce ve sonra adaptasyon süreci yaşanıyor. Dolayısıyla 1 aylık tatil, 2 aylık kayıp oluyor" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 12:05
  1. kitap
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