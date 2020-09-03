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Yerel Mehmet Yaşin trafik kazası geçirdi
Yerel

Mehmet Yaşin trafik kazası geçirdi

Gurme Mehmet Yaşin'in otomobiline arkadan gelen aracın çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında, ünlü ismin arabası kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 14:50:00 -
Mehmet Yaşin trafik kazası geçirdi

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde A.T.K. isimli vatandaşın sürdüğü otomobil, gurme Mehmet Yaşin’in arka koltuğunda oturduğu araca çarptı. Aksaray-Fındıkzade sapağına döneceği sırada Yaşin’in aracına arkadan çarpan şahıs, kaldırım üzerine çıkarak durabildi. Aracın arkadan çarpmasıyla birlikte Yaşin’in arabası da kaldırım üstüne çıktı.

Yaşanan trafik kazası nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Kaza sonrası gurme Mehmet Yaşin bir süre aracının içinde bekledi. Bir süre sonra Mehmet Yaşin, olay yerine çağrılan taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı. Kazaya karışan araçların çekici tarafından yoldan kaldırılmasıyla birlikte trafik de normale döndü.

Kaza sırasında kimsenin yaralanmaması ise kazazedelere moral oldu.

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