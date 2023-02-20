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Gündem Mehmet Yalçınkaya'dan "Helal sana" dedirten çıkış! Birilerine kapak olsun
Gündem

Mehmet Yalçınkaya'dan "Helal sana" dedirten çıkış! Birilerine kapak olsun

Masterchef Türkiye adlı yemek programında jüri üyeliği yapan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, ekibiyle birlikte günlerdir deprem bölgesinde afet mağdurları için yemek hazırlıyor. Hatay’ın ardından Gaziantep’e giden ünlü şef, önceki gün askerlere Yemek dağıtırken çekilen karesini Instagram hesabına yükledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 15:05:00 -
Mehmet Yalçınkaya'dan "Helal sana" dedirten çıkış! Birilerine kapak olsun

Masterchef Türkiye adlı yemek programında jüri üyeliği yapan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, ekibiyle birlikte günlerdir deprem bölgesinde afet mağdurları için yemek hazırlıyor.

Hatay’ın ardından Gaziantep’e giden ünlü şef, önceki gün askerlere Yemek dağıtırken çekilen karesini Instagram hesabına yükledi. Mehmet Yalçınkaya, o karenin altına “10. gün. Aslanlar, ‘Sen merak etme şefim, yağmacılar bizde’ dediler. 24 saat ayaktalar, Allah askerimize, polisimize güç, kuvvet versin” notunu düştü. Yalçınkaya'nın bu paylaşımı, Mehmetçiğin depreme geç müdahale ettiği yönünde algı oluşturan çevrelere adeta kapak oldu.

 
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