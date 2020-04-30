Mehmet Yalçın kimdir? Munzur Gımgım kod adlı terörist Mehmet Yalçın öldürüldü mü?
Son dakika haberler: Mehmetçik terör örgütü PKK’ya darbe vurmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, son 2 günde etkisiz hale getirilen 7 teröristten 4'ünün Gri listede 500 bin TL'ye kadar ödülle aranan teröristler Munzur Gımgım kod adlı Mehmet Yalçın, Erdal kod adlı Adnan Avşar, Harun İslam kod adlı Ercan Tutar, Sipan Mardin kod adlı Hamit Ecer olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama şöyle İç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars Kağızman ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando birliklerince son 2 günde etkisiz hale getirilen 7 teröristten 4’ünün terörden arananlarda Gri Listede 500 bin TL’ye kadar ödülle yer alan; Munzur Gımgım kod adlı Mehmet Yalçın, Erdal kod adlı Adnan Avşar, Harun İslam kod adlı Ercan Tutar, Sipan Mardin kod adlı Hamit Ecer olduğu tespit edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.