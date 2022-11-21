Mehmet Yakup Yılmaz'dan İslam'a ağır hakaret! Sen ne iğrenç birisin be

Soros'un fonladığı t24'te köşe karalayan Mehmet Yakup Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın şahsında İslam'a ağır hakaretler savurdu. "Hayır imam efendi, o iş öyle değil" başlıklı sözde yazısında, iğrenç ifadeler kullanan Yılmaz, “Cuma günü nerelerdelerse çocuklarımızı ve gençlerimizi camiye götürmeliyiz; o saatte okuldalarsa bu doğru değil” dedi diye Erbaş'ı hedef alıyormuş gibi yaptı, ancak "Niye çocukları zorla camiye götürmek istiyorsunuz? Bu çocuklar büyür ve akılları başlarına gelirse bir daha sizlerin din diye satmaya çalıştığınız şeylere inanmazlar diye mi? Eğer böyle düşünüyorsanız haklı olabilirsiniz, aklı başında olan kimse sizlerin din diye sattığı Arap hurafelerine inanmaz" ifadelerini kullanarak doğrudan İslam'a saldırdı.