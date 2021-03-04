Mehmet Yahya Kutluoğlu kimdir? Mehmet Yahya Kutluoğlu hastalığı neydi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İmam Hatip Lisesinden öğretmeni olan, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin kurucusu ve ilk başkanı da olan Mehmet Yahya Kutluoğlu hayatını kaybetti. Peki Mehmet Yahya Kutluoğlu kimdir? Mehmet Yahya Kutluoğlu hastalığı neydi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İmam Hatip Lisesinden öğretmeni olan, Mehmet Yahya Kutluoğlu, yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kutluoğlu'nun cenazesi, öğle namazına müteakip Fatih Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığında toprağa verilecek.
Mehmet Yahya Kutluoğlu kimdir?
ÖNDER'in kurucusu ve ilk başkanı Mehmet Yahya Kutluoğlu, 1928 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesi Taşçılar Köyü'nde doğdu. Hafızlığını ve Arapçayı babasında okuduktan sonra ilkokulu köyünde bitiren Kutluoğlu, 1958 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden, 1965 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. Kutluoğlu, 5 yıl imam hatiplik, 2 yıl merkez vaizliği, 11 yıl İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü, 2 yıl Din Eğitimi Genel Müdürlüğünde personel şubesi müdür yardımcılığı yaptı. 1979 yılında Fatih Müftülüğüne vekaleten tayin edilen Kutluoğlu, 6 yıl yurt dışında görev yaptıktan sonra 1985 yılında İsmailağa Kur'an Kursu Müdürlüğü'ne atandı.