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Mehmet Topal’dan o iddialara yanıt

Antalyaspor maçından sonra sarı-lacivertli taraftarların protestosuna maruz kalan Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, bu yaşananların ardından takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberleri yalanlayarak, "Başlatılan kurgu ve oluşturulmaya çalışılan algı; yapanların istediği şekilde sonlanmayacak" dedi.

28 Mayıs 2019 Salı 16:03
Mehmet Topal’dan o iddialara yanıt

Antalyaspor maçından sonra sarı-lacivertli taraftarların protestosuna maruz kalan Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, bu yaşananların ardından takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberleri yalanlayarak, "Başlatılan kurgu ve oluşturulmaya çalışılan algı; yapanların istediği şekilde sonlanmayacak" dedi.


Fenerbahçe’nin, Süper Lig’in son haftasında sahasında Antalyaspor’u 3-1 mağlup ettiği maçta sarı-lacivertli taraftarların tepkisiyle karşı karşıya kalan Mehmet Topal, takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.


Kırgınlıkların ve kızgınlıkların yaşanabileceğinin altını çizen başarılı futbolcu, basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Yoğun ve yorucu bir ligin son maçına huzur ve büyük bir inançla girdiğim an, bir kısım taraftarımızın psikolojik yorgunluk sonrası tarafıma gösterdikleri tepki ile ilgili herhangi bir açıklamam olmadı.Tarafımdan yapıldığı iddia edilen basın açıklamasının bazı medya organlarında yer almasını üzüntüyle takip ettim. Yaşanan olayın ardından ’takımda kalacağım, gideceğim, vefasızlık vb’ söylemleri değil basın açıklaması, sözlü olarak dahi telaffuz etmedim.



Kırgınlıklar, kızgınlıklar yaşanır ve bunlar insana özgü yaşanması gereken duygulardır. Bazen kırgın, bazen mutlu olmak insanın doğasında var. Anlık yaşanan duygu değişimleri ile hareket edecek kadar düşüncesiz olmadım.



Sadece bilin ki, başlatılan kurgu ve oluşturulmaya çalışılan algı; yapanların istediği şekilde sonlanmayacak.



Beni tanıyan bilen herkese tekrar ediyorum ’gidiyorum, vefasızlığa tahammül edemem’ vs. bu cümleleri zaten kullanmam söz konusu olamaz. Bu haberleri kurgulayanları da vicdanları ile baş başa bırakıyorum."

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 16:03
  1. doğa

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