Mehmet Topal'dan Galatasaray sözleri: Teklif gelirse kabul ederim

Galatasaray, art arda transfer bombalarını patlatırken, hız kesmiş değil.

''Teklif gelirse kabul ederim''

Sarı-kırmızı yetkililer hedefteki oyuncular için gece gündüz mesai harcıyor. Şu an bonservisi elinde olan Mehmet Topal'ın da aklı Galatasaray'da. Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden tecrübeli futbolcu ailesiyle tatile çıkarken, menajerine de direktifler verdi. Avrupa'dan da talipleri olan 33 yaşındaki futbolcu, "Türkiye'den ilk tercihim Galatasaray olur. Teklif gelirse kabul ederim. Yoksa Avrupa'ya giderim" dedi. Beşiktaş'la da adı geçen millî futbolcunun önceliği şu aşamada Galatasaray.