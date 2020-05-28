Mehmet Tevfik Göksu: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 10 ayda...

AK Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB ve yandaş medyasının yalanlarına cevap verdi.

Göksu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Yalanı koro halinde söyleyen İBB ve yandaş medyası şu gerçeği bilsin ki, İBB Başkanına sadece 10 ayda İBB bütçesinin %40'ı kadar borçlanma yetkisi verdik. Kıyas olsun diye söylüyorum. Biz ise Esenler Belediye meclisimizden 1 yılda bütçemizin sadece %2'si kadar yetki aldık."