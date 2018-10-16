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Mehmet Siyam Kesimoğlu, yeniden aday

CHP'li Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yerel seçimler için aday adaylığını açıkladı.

16 Ekim 2018 Salı 17:32
Mehmet Siyam Kesimoğlu, yeniden aday

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, belediye meclis salonunda düzenlediği basın toplantısında, başarılı bir belediye olduklarını söyledi.

Yüzde 38 oy alarak seçildiklerini ifade eden Kesimoğlu, başarı ve memnuniyet oranını ise yüzde 70 arttırdıklarını kaydetti. Eğitim ve donanımıyla belediye hizmetlerini belirli bir düzeye getirdiğini anlatan Kesimoğlu, kendisine destek veren ailesi, meclis üyeleri, personeli ile partililerine teşekkür etti.

Her zaman eleştirilere açık olduğunu bildiren Kesimoğlu, son yıllarda hizmetleri ile depara kalktıklarını vurguladı.

'Ön seçimden yanayım'

Yerel seçimlerde de ön seçimden yana olduğuna dikkat çeken Kesimoğlu, "Kimi arkadaşlarımız ön seçimden yana tavır sergilemiyorlar, onların demokrasi anlayışı ile bağdaşabilir, örtüşebilir. Ben çizgimde asla kırıklık yapmadan bu noktaya geldim. Elbetteki partimin tüzüğünde yazıyor adaylarının nasıl tespit edileceği. Ön seçim, eğilim yoklaması, merkez yoklaması ve bunu destekleyecek diğer unsurlar ile birlikte. Ama ben en yüksek katılım ile üyelerle bir ön seçimden yanayım." diye konuştu.

Kendisine ve partili arkadaşlarına her zaman güvendiğini belirten Kesimoğlu, sandıktan çıkacak iradenin doğru bir irade olacağına inandığını ifade ederek, "Genel merkezimizin takdirini bekleyeceğiz." dedi.

'Önümüzdeki süreçte ben varım'

Kesimoğlu, şöyle devam etti:

"Aday adaylığımı açıklıyorum, önümüzdeki süreçte ben varım. Eğer ben Kırklareli merkezde doğmamışsam, bu bir eksiklik ve ayıp ise o da benim eksikliğim olsun. Ben ilkokulu, ortaokulu, liseyi Kırklareli merkezde bitirmediysem o da benim eksikliğim olsun. Benim düğünüm burada olmadıysa, benim eşim buralı değilse o benim göbekten eksikliğim olsun. Ben bu kadar bir adamım, göründüğüm kadar adamım. Sözlerimin arasında bir hinlik, beynimin arkasında bir hainlik hiçbir zaman olmamıştır. Bundan sonra da olmaz. Ben neysem oyum. İnanarak söylüyorum, bu görevi yaparken de hep adaletli davranmaya çalıştım."

Kesimoğlu, Kırklareli'ne uzun yıllar hizmet etmek istediğini sözlerine ekledi.

 

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 17:32
  1. Kırklareli
  2. Mehmet Siyam Kesimoğlu

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