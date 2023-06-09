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Siyaset Mehmet Şimşek'ten TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan mesajı
Siyaset

Mehmet Şimşek'ten TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan mesajı

Yeniakit Publisher
2023-06-09 22:37:00 - 2023-06-09 22:40:40
Mehmet Şimşek'ten TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine atanan Hafize Gaye Erkan'ı tebrik etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden, TCMB Başkanlığı görevine atanan Hafize Gaye Erkan için bir tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Şimşek, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı’na atanan Hafize Gaye Erkan’ı kutluyorum. Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum. Erkan, bugün devir teslim töreni ile görevine resmen başladı. Kendisine başarılar diliyorum. Ülkemize hizmet yolunda Allah yardımcısı olsun" dedi.

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