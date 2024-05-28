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Ekonomi Mehmet Şimşek'ten ekonomiye ilişkin önemli açıklama: Dibi gördük!
Ekonomi

Mehmet Şimşek'ten ekonomiye ilişkin önemli açıklama: Dibi gördük!

Yeniakit Publisher
2024-05-28 16:50:00 - 2024-05-28 16:55:47
Mehmet Şimşek'ten ekonomiye ilişkin önemli açıklama: Dibi gördük!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Risk primimizi gösteren CDS son 4 yılın en düşük seviyesinde" ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Bakan Şimşek'in açıklaması şu şekilde:

"Son bir yılda risk primindeki iyileşme gelişmekte olan ülkelerde ortalama 50 baz puan iken ülkemizde 400 baz puanın üzerinde gerçekleşti. Uyguladığımız doğru politikalarla düşen risk primi hem kamunun hem özel sektörün dış borçlanma maliyetlerini azaltırken dış finansmana erişimini de kolaylaştırıyor."

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Yorumlar

Ibrahim

Sen öyle zannetmeye devam et. Kime karşı savaş açtığını biliyormuşum? Kabirinden şeytanın çarptığı gibi çıkacaksınız
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