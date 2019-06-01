Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken paylaşım! Eski bakan Mehmet Şimşek, 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lige yükselen Gazişehir Futbol Kulübü'nü kutlayarak Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i tebrik etti.

Eski Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek, Süper Lige yükselen Gazişehir Futbol Kulübü'nü sosyal medya hesabından kutladı. Mehmet Şimşek paylaşımında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i etiketleyerek, "Tebrikler Gazişehir FK, tekrar süper ligde olmak çok güzel.Yolun açık olsun. Marka şehir #Gaziantep süper lige kalite ve heyecan getirecek. Mutluyuz, gururluyuz" ifadelerini kullandı.

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