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Ekonomi Mehmet Şimşek’ten cari açık mesajı
Ekonomi

Mehmet Şimşek’ten cari açık mesajı

Yeniakit Publisher
2024-05-30 12:48:00 -
Mehmet Şimşek’ten cari açık mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Yılsonunda cari açık belirgin şekilde Orta Vadeli Program (OVP) hedefinden düşük gerçekleşecek” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, medya hesabından dış ticaret açığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Takvim etkileriyle nisanda yıllık dış ticaret açığı geçici olarak arttığını söyleyen Şimşek, bu durumun cari açığa da yansıyacağını söyledi.

Şimşek, “Mayısta yıllık dış ticaret açığı ve cari açıkta tekrar düşüş bekliyoruz. Geçici etkiler kaynaklı yılın kalanında sınırlı dalgalanmalar olsa da ikinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,5 gerçekleşmesini öngörüyoruz. Yılsonunda cari açık belirgin şekilde Orta Vadeli Program hedefinden düşük gerçekleşecek” açıklamasında bulundu.

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