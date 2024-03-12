Mehmet Şimşek'ten cari açık açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açık verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, "Ocak ayında yıllık cari açıktaki iyileşme mayısa göre 22,6 milyar dolara ulaştı." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açıktaki iyileşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Şimşek'in açıklamaları ise şöyle:

"Ocak ayında yıllık cari açıktaki iyileşme mayısa göre 22,6 milyar dolara ulaştı.

Şubat ayında da devam eden dış ticaret açığındaki düşüşle ilk çeyrek sonunda cari açığın milli gelire oranı yüzde 3'ün altına gerileyecektir.

Bu yılı OVP'deki yüzde 3,1 olan öngörümüzden daha düşük ve sürdürülebilir cari açık seviyesine yakın bir oran ile tamamlamayı bekliyoruz.

Bu performans makro finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine de ilave katkı sağlayacaktır."