  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mehmet Şimşek'ten AB'nin son raporuna ilişkin açıklama! 'Türkiye'yi AB'ye bağlamak istiyoruz'
Gündem

Mehmet Şimşek'ten AB'nin son raporuna ilişkin açıklama! 'Türkiye'yi AB'ye bağlamak istiyoruz'

Yeniakit Publisher
2023-11-30 20:58:00 -
Mehmet Şimşek'ten AB'nin son raporuna ilişkin açıklama! 'Türkiye'yi AB'ye bağlamak istiyoruz'

Avrupa Komisyonu "AB-Türkiye siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerinin durumu" hakkında bir rapor yayımladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yayınlanan raporu memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, "AB-Türkiye siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerinin durumu" hakkındaki son rapora ilişkin paylaşım yaptı.

5 maddelik çağrı

Bakan Şimşek resmi X hesabından yaptığı İngilizce paylaşımında, Avrupa Komisyonu'nun "AB-Türkiye siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerinin durumu" hakkındaki son raporunu memnuniyetle karşıladıklarını bildirerek komisyon ve yüksek temsilci tarafından önerilen önlemlerin, teşvik edici ve olumlu gelişmelere işaret ettiğini kaydetti.

Şimşek, Avrupa Komisyonu'na çağrıda bulunduğu paylaşımında 5 madde sıraladı:

'Diyaloglar yeniden başlatılmalı'

Ekonomi, Enerji ve Ulaştırma konularında AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Diyaloglarının yeniden başlatılması,

Ortaklık Konseyi ve Bakanlar düzeyinde Yüksek Düzeyde Siyasi Diyalog toplantılarının yeniden başlaması,

AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin modernizasyonuna ilişkin taslak müzakere çerçevesine ilişkin tartışmaların yeniden canlandırılması

Avrupa Yatırım Bankası'nı Türkiye'deki tüm sektörlerdeki faaliyetlerine yeniden başlamaya davet etmek,

AB'deki Türk iş insanları, öğrenciler, Türk vatandaşları ve aile üyelerine yönelik vize kısıtlamalarının hafifletilmesi.

'Türkiye'yi AB'ye sağlam şekilde yeniden bağlamak istiyoruz'

"Türkiye ve AB birlikte daha güçlü" vurgusu yapan Şimşek, "Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sağlam şekilde yeniden bağlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakın kimin mesajını paylaştı Mehmet Şimşek’ten Sürpriz mesaj
Bakın kimin mesajını paylaştı Mehmet Şimşek’ten Sürpriz mesaj

Ekonomi

Bakın kimin mesajını paylaştı Mehmet Şimşek’ten Sürpriz mesaj

Mehmet Şimşek resmen açıkladı! Türkiye’den yeni döviz hamlesi
Mehmet Şimşek resmen açıkladı! Türkiye’den yeni döviz hamlesi

Ekonomi

Mehmet Şimşek resmen açıkladı! Türkiye’den yeni döviz hamlesi

Mehmet Şimşek'ten flaş dolar hamlesi! İşte bu, hiç ama hiç beklenmiyordu
Mehmet Şimşek'ten flaş dolar hamlesi! İşte bu, hiç ama hiç beklenmiyordu

Ekonomi

Mehmet Şimşek'ten flaş dolar hamlesi! İşte bu, hiç ama hiç beklenmiyordu

Mehmet Şimşek ile görüşen Cem Küçük'ten bomba açıklama! Emekli maaşı ve asgari ücretin ne kadar olacağını söyledi
Mehmet Şimşek ile görüşen Cem Küçük'ten bomba açıklama! Emekli maaşı ve asgari ücretin ne kadar olacağını söyledi

Ekonomi

Mehmet Şimşek ile görüşen Cem Küçük'ten bomba açıklama! Emekli maaşı ve asgari ücretin ne kadar olacağını söyledi

Merkez Bankası faiz kararını Mehmet Şimşek değerlendirdi: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız mesajı! İlk yorum
Merkez Bankası faiz kararını Mehmet Şimşek değerlendirdi: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız mesajı! İlk yorum

Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını Mehmet Şimşek değerlendirdi: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız mesajı! İlk yorum

CHP'li gazeteci yeni asgari ücreti açıkladı: Mehmet Şimşek onayladı, rakam bu
CHP'li gazeteci yeni asgari ücreti açıkladı: Mehmet Şimşek onayladı, rakam bu

Ekonomi

CHP'li gazeteci yeni asgari ücreti açıkladı: Mehmet Şimşek onayladı, rakam bu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TOGG'un yeni versiyonu görücüye çıktı!
Otomotiv

TOGG'un yeni versiyonu görücüye çıktı!

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'a ilgi yoğun olarak devam ederken; engelliler için üretilen ve dijital entegrasyonu sağlanan kişiye özel ap..
ABD ve Yunanistan ülkesi resmen duyurdular! İki ülke arasında top mühimmatı pazarlığı: ABD'li yetkililer satın almak istiyor
Dünya

ABD ve Yunanistan ülkesi resmen duyurdular! İki ülke arasında top mühimmatı pazarlığı: ABD'li yetkililer satın almak istiyor

ABD, Yunan Ordusu envanterinden top mühimmatı satın almak için Yunanistan ile görüşmeler gerçekleştiriyor. Mühimmatlar, Ukrayna’ya sevk edil..
Altını olmayanlar kuyumcuya koşacak! İslam Memiş'ten beklenmedik çıkış: Gram altın için olay tahmin! O tarihte 2 bin 700 lira olacak
Ekonomi

Altını olmayanlar kuyumcuya koşacak! İslam Memiş'ten beklenmedik çıkış: Gram altın için olay tahmin! O tarihte 2 bin 700 lira olacak

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki gerileme devam ederken ekonomist tahmini yeniden gündeme oturdu. Her altı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23