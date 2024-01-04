Mehmet Şimşek'ten 2024'te ekonominin yol haritasına ilişkin yeni açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da MÜSİAD'ın yıllık değerlendirme toplantısında konuştu. Bakan Şimşek, "Enflasyonda düşüş devam edecek. 2024'te daha sıkı para politikasından daha gevşek bir para politikasına doğru evrileceğiz. 2023'te Türkiye'de ekonomik büyüme güçlü seyretti. AB'deki kademeli toparlanma ihracat beklentilerine olumlu yansıyacaktır. Küresel trendlere baktığımız zaman Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi var. Bunun için OVP'yi ortaya koyduk" dedi.