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Ekonomi Mehmet Şimşek'ten 2024'te ekonominin yol haritasına ilişkin yeni açıklama
Ekonomi

Mehmet Şimşek'ten 2024'te ekonominin yol haritasına ilişkin yeni açıklama

Yeniakit Publisher
2024-01-04 11:55:00 -
Mehmet Şimşek'ten 2024'te ekonominin yol haritasına ilişkin yeni açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "2024'e baktığımız zaman, büyüme zayıf seyredecek. Enflasyonda düşüş devam edecek. Daha destekleyici finansal koşullar daha gevşek bir para politikasına evrileceğiz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da MÜSİAD'ın yıllık değerlendirme toplantısında konuştu. Bakan Şimşek, "Enflasyonda düşüş devam edecek. 2024'te daha sıkı para politikasından daha gevşek bir para politikasına doğru evrileceğiz. 2023'te Türkiye'de ekonomik büyüme güçlü seyretti. AB'deki kademeli toparlanma ihracat beklentilerine olumlu yansıyacaktır. Küresel trendlere baktığımız zaman Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi var. Bunun için OVP'yi ortaya koyduk" dedi.

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Yorumlar

orkun

hepsi cek cak faizlerin serbest kaldığı bir ekonomi şaha kalkamaz borsa faiz döviz üzerine bina edilmiş bir 3 kağıtcı düzen diyorumki sıfır faiz üretim ve istihdamın öncelikli olduğu bir ekonomi modeli olmalı

Vatandaş

Bu kadar vergi gelirse her seye bakan nebatide yapardı şimşeğe ne gerek vardı bu adamın politakasını kimse beyenmi faiz düşşün derdi vatandaş ceksin faiz cıksın derdi vatandaş çekşin oh ne güzel
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