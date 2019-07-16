Mehmet Şimşek yeni parti konusunda kararını verdi

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, geçtiğimiz günlerde Erdoğan ile görüştüğü ortaya çıkan ve Ali Babacan'ın partisine katılacağı iddia edilen Mehmet Şimşek hakkında edindiği kulis bilgisini aktardı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü ortaya çıkan ve Ali Babacan'ın partisine katılacağı iddia edilen Mehmet Şimşek hakkında edindiği kulis bilgisini aktardı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, yeni parti ile ilgili edindiği çarpıcı kulis bilgisini okuyucularına aktardı. Altaylı, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü ortaya çıkan ve Ali Babacan'ın partisine katılacağı iddia edilen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hakkında yeni bir iddia ortaya attı. Altaylı, Şimşek'in bir sene daha para kazanmak için Ali Babacan'dan 'izin' istediğini söyledi.

Şimşek süre istedi

Fatih Altaylı'nın bugünkü köşe yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Ali Babacan’ın Gül kokulu partileşme sürecinde en çok konuşulan konulardan biri de eski bakan Mehmet Şimşek’in Babacan’ın yanında yer alıp almayacağı. Oldukça güvenilir bir kaynaktan gelen bilgiye göre, Mehmet Şimşek “Şimdilik” kaydı ile izin istemiş. Yani yeni partinin, partileşme sürecinde başlangıçta yer almayacakmış.

Nedeni ise son derece insani. Kendisini partiye davet eden Gül ve Babacan’a Şimşek’in yanıtı şu olmuş:

"Ne olur bana bir yıl süre verin. Bir yıl çalışıp para kazanmam lazım. Aksi takdirde geçinemem."