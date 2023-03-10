Mehmet Sevigen'den Millet İttifakı'na deprem tepkisi: Ben o dört günü unutmuyorum!
Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, Millet İttifakı'nın aday belirleme sürecine ilişkin, "Ben o dört günü unutmuyorum. Kendi arasında anlaşamayan insanların bu millete ne faydası olacaktır." dedi.
Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, CNN Türk'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Sevigen, Millet İttifakı'nın aday belirleme sürecine ilişkin, "Ben o dört günü unutmuyorum. Kendi arasında anlaşamayan insanların bu millete ne faydası olacaktır." dedi.
Mehmet Sevigen'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
Masada birbirlerine ayak oyunlarını gördük. Kendi içinde problemlerini çözememiş insanların Türkiye'ye bir faydası olamaz.
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