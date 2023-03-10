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Gündem Mehmet Sevigen'den Millet İttifakı'na deprem tepkisi: Ben o dört günü unutmuyorum!
Gündem

Mehmet Sevigen'den Millet İttifakı'na deprem tepkisi: Ben o dört günü unutmuyorum!

Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, Millet İttifakı'nın aday belirleme sürecine ilişkin, "Ben o dört günü unutmuyorum. Kendi arasında anlaşamayan insanların bu millete ne faydası olacaktır." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 14:02:00 - 2023-03-10 14:18:23

Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, CNN Türk'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Sevigen, Millet İttifakı'nın aday belirleme sürecine ilişkin, "Ben o dört günü unutmuyorum. Kendi arasında anlaşamayan insanların bu millete ne faydası olacaktır." dedi.

Mehmet Sevigen'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
Masada birbirlerine ayak oyunlarını gördük. Kendi içinde problemlerini çözememiş insanların Türkiye'ye bir faydası olamaz.


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