Mehmet Sevigen'den Millet İttifakı'na deprem tepkisi: Ben o dört günü unutmuyorum!

Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, CNN Türk'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Sevigen, Millet İttifakı'nın aday belirleme sürecine ilişkin, "Ben o dört günü unutmuyorum. Kendi arasında anlaşamayan insanların bu millete ne faydası olacaktır." dedi.

Mehmet Sevigen'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Masada birbirlerine ayak oyunlarını gördük. Kendi içinde problemlerini çözememiş insanların Türkiye'ye bir faydası olamaz.



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