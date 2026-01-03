  • İSTANBUL
Gündem Mehmet Sevigen: Bir dakika bekletme hemen görevden al! Özgür Özel’e canlı yayında çağrı
Gündem

Mehmet Sevigen: Bir dakika bekletme hemen görevden al! Özgür Özel’e canlı yayında çağrı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın, belediye kasasını "özel zevkleri" için kullanması gündeme gündemden düşmüyor. Eski CHP’li Bakan Mehmet Sevigen, Özgür Özel’e seslenerek canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü: "Bir Dakika Bile Bekletme, Görevden Al!"

Hizmet Bekleyen Halk Mağdur, Başkan Uzak Doğu’da Sefada!

İzmir'in çilesi bitmek bilmezken, Chp’li Buca Belediye Başkanı’nın skandalları arş-ı alaya ulaştı. İşçilerin maaş alamadığı için eylem yaptığı bir dönemde, Başkan Görkem Duman’ın Uzak Doğu sahillerinde sevgilisiyle gününü gün ettiği ortaya çıktı.

 

"Halkçılık" maskesi altında ceplerini dolduranların gerçek yüzü, eski yol arkadaşları tarafından ifşa edildi.

 

 

"Belediyenin Parasıyla Sevgiliye Konser" Skandalı!

Televizyon ekranlarında konuşan Eski Bakan Mehmet Sevigen, CHP içindeki çürümeyi şu sözlerle haykırdı: "Adam keyfine bakıyor. Belediyenin parasını alıyor sevgilisine veriyor, sevgilisindeki parayla beraber tatil yapıyor. 4-5 defa konser yaptırmış. O para belediyenin parası!" Sevigen’in bu açıklamaları, "Dürüstlük" abidesi kesilen CHP’li yöneticilerin aslında nasıl bir rant çarkı kurduklarını tescilledi.

 

 

Özgür Özel’e Çağrı: "Bir Dakika Bile Bekletme, Görevden Al!"

Skandalın ardından gözler CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e çevrildi. Mehmet Sevigen, bu ayyuka çıkan yolsuzluk karşısında Özel’e seslenerek; "Derhal istifa etmeli, etmezse Özgür Özel bugün görevden almalı" dedi. Aziz milletin vergilerini şahsi eğlencelerine sermaye yapan bu zihniyete karşı halktan büyük tepki yağıyor.

 

 

İşte "Liyakat" ve "Değişim" diyenlerin gerçek karnesi! Millete hizmet etmek yerine, belediye kasasını "sevgili fonuna" dönüştüren bu kirli el, milletin vicdanında mahkum oldu. Yolsuzluk ve ahlaki çöküşle harmanlanmış bu belediyecilik anlayışı, Türkiye’nin gündemini olumsuz etkilemeye devam ediyor.

 

