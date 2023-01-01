Mehmet Sevigen anlattı! Kılıçdaroğlu Baykal'ı niye ziyaret etti? 'Zoraki gülüş..'

yeniakit.com.tr

Yeni Şafak'a konuşan Devlet eski Bakanı Mehmet Sevigen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'ı ziyaretini değerlendirdi.

Görüşmeyi Kılıçdaroğlu'nun talep ettiğini söyleyen Sevigen, "Deniz Bey randevu vermiyordu. Aslı Baykal istifa ettikten sonra bu randevu talepleri daha da sıklaştı. Dolayısıyla Deniz Bey de çok nazik bir insan, kim gelirse gelsin kapsını açar. Israra dayanamayarak bu randevuyu verdi." dedi.

'Umduğunu bulamadı'

"Kılıçdaroğlu, adaylık konusunda Baykal'ın desteğini almak istedi. Ancak Baykal, CHP liderinin bu isteğine yeşil ışık yakmadı" diyen Sevigen, şöyle devam etti:

CHP'nin başında Baykal dönemi başta olmak üzere CHP'nin geçmişini yok sayan bir yönetim var. Bu görüşme sadece Kılıçdaroğlu'nun adaylık için aradığı desteği bulma görüşmesidir. Deniz Bey'in bu görüşmeden memnun olmadığı her halinden bellidir.

Kılıçdaroğlu, Deniz Bey'in evinden aradığını bulamadan dönmüştür. Fotoğraf karesinde Kılıçdaroğlu'nun yüzünün gülüyor olması, gerçekten güldüğü anlamına gelmiyor. Meral Hanım'la olan fotoğrafında yüzü asıktı. O nedenle zoraki bir gülüşle başarısız geçen bu görüşmeye başarı imajı katmaya çalışıyor.

Öte yandan görüşmede olan CHP Milletvekili Levent Gök ise, Baykal'ın, "Kampanyada ben de görev almak istiyorum. CHP örgütleri büyük bir heyecanla ve hırsla seçimlere hazırlanmalı" dediğini aktarmıştı.