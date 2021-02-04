Mehmet Savran kimdir? Mehmet Savran Nevşehir Belediye Başkanı mı oldu?

Nevşehir Belediye Meclisinde, Rasim Arı'nın sağlık sorunları dolayısıyla görevinden istifası üzerine boşalan Belediye Başkanlığına AK Parti'li Mehmet Savran seçildi. Haberin ardından "Mehmet Savran kimdir?" sorusu merak kazandı. İşte Mehmet Savran'ın hayatına dair ayrıntılar...

Belediye Meclisi, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde, Belediye Başkan Vekili Ersan Erkut başkanlığında olağanüstü toplandı. Yapılan seçimlerde 31 üyenin tamamının oyunu alan AK Parti adayı Savran, kentin yeni belediye başkanı oldu. Seçimin ardından belediyede düzenlenen devir teslim töreninde Ersan Erkut, başkanlık mührünü Savran'a teslim etti.

Savran, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye meclis üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. Nevşehir'i daha müreffeh bir kent haline getirmek amacıyla tüm personelle gayret edeceklerini kaydeden Savran, "Tek aday olarak girdiğim seçimde MHP ve İYİ Parti'li üyelerimizin de oyunu alarak başkan seç ildim. Bu birlik ve beraberliğe layık olmak için çalışacağız. Tüm teşkilatımız ve belediye personelimizle dedikodulara bakmadan, Nevşehir için ne yapabileceğimizi düşünüp kafa yoracağız. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Mehmet Savran kimdir?

1974 yılında 'de doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Nevşehir'de tamamladı. İyi derecede İngilizce bilip evli ve bir çocuk babasıdır.

1998-2004 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde, 2004- 2011 yılları arasında ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünde eğitim görmüştür.