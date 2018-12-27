Mehmet Özhaseki’den proje açıklaması

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, katıldığı televizyon programında Ankara'daki vaatlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özhaseki “İnşaat temelli bir vaat peşinde değilim. Çevreci yeşil sosyal projelerle 11 başlık belirledik. Çok önemli ulaşım projelerim var. inşallah 10 yerde millet bahçesi yapacağız. Planlarda yeşil alan olarak görülen yerler yeşil kalacak” dedi.

Özhaseki şunları söyledi:

İnşaat temelli bir vaat peşinde değilim. Çevreci yeşil sosyal projelerle 11 başlık belirledik.

Çok önemli ulaşım projelerim var. inşallah 10 yerde millet bahçesi yapacağız.

Planlarda yeşil alan olarak görülen yerler yeşil kalacak

İstişare etmeden karar vermeyeceğiz.

İhaleleri canlı yayınlarım. Herkes görsün.

Yıkılan binanın yerine 15 katlı binaya asla izin vermeyeceğiz.