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Siyaset Mehmet Özhaseki'den Mustafa Ceceli ile kendisini hedefe koyanlara cevap!
Siyaset

Mehmet Özhaseki'den Mustafa Ceceli ile kendisini hedefe koyanlara cevap!

AK Partili Mehmet Özhaseki, Mustafa Ceceli'nin, Kabe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua eden Müslümanlarla ilgili sözlerini aktardıktan sonra kendisini ve Ceceli'yi hedefe koyanlara cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-09 08:30:00 - 2022-07-09 08:39:14

 Yeniakit.com.tr 

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Mustafa Ceceli ile yaptıkları bir telefon görüşmesini aktardı. Özhaseki, Ceceli'nin, "Hiç tanımadığım milletten Müslümanlar Kabe'de Recep Tayyip Erdoğan'a dua ediyor." dediğini söyledi.

Özhaseki'nin bu sözlerinden sonra kendisi de Mustafa Ceceli de muhalefetin hedefi haline geldi.

'Müslümanlarından değerlerinden haberleri yok'

Mehmet Özhaseki başlatılan linç kampanyasına cevap verdi.

Özhaseki kendisi ile Ceceli'yi hedefe koyanlara şöyle cevap verdi:

Kabe'den haberleri yok.. Namazdan haberleri yok.. Müslüman insanın değerlerinden haberleri yok.. Yok, yok, yok.. Oradaki garip insanların Cumhurbaşkanımıza dualarından da haberleri yok.

Mustafa Ceceli: Her milletten Müslümanlar Kabe'de Erdoğan'a dua ediyor
Mustafa Ceceli: Her milletten Müslümanlar Kabe'de Erdoğan'a dua ediyor

Siyaset

Mustafa Ceceli: Her milletten Müslümanlar Kabe'de Erdoğan'a dua ediyor

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