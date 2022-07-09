Mehmet Özhaseki'den Mustafa Ceceli ile kendisini hedefe koyanlara cevap!

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AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Mustafa Ceceli ile yaptıkları bir telefon görüşmesini aktardı. Özhaseki, Ceceli'nin, "Hiç tanımadığım milletten Müslümanlar Kabe'de Recep Tayyip Erdoğan'a dua ediyor." dediğini söyledi.

Özhaseki'nin bu sözlerinden sonra kendisi de Mustafa Ceceli de muhalefetin hedefi haline geldi.

'Müslümanlarından değerlerinden haberleri yok'

Mehmet Özhaseki başlatılan linç kampanyasına cevap verdi.

Özhaseki kendisi ile Ceceli'yi hedefe koyanlara şöyle cevap verdi:

Kabe'den haberleri yok.. Namazdan haberleri yok.. Müslüman insanın değerlerinden haberleri yok.. Yok, yok, yok.. Oradaki garip insanların Cumhurbaşkanımıza dualarından da haberleri yok.