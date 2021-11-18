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Gündem Mehmet Özhaseki'den LGBT açıklaması: Sapkınları tasvip etmemiz mümkün değil
Gündem

Mehmet Özhaseki'den LGBT açıklaması: Sapkınları tasvip etmemiz mümkün değil

Geçtiğimiz günlerde bir TV programındaki sözlerinin çarpıtıldığını ifade eden Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki; "Geleneklerimize, göreneklerimize, inanç değerlerimize aykırı olarak tercihen yapılan ve aile kurumumuzu ifsat eden birtakım sapkınlıkları tasvip etmemiz asla mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 17:18:00 -
Mehmet Özhaseki'den LGBT açıklaması: Sapkınları tasvip etmemiz mümkün değil

 Mustafa Şaşmaztürk / Ankara 

Geçtiğimiz günlerde bir TV programındaki sözlerinin çarpıtıldığını ifade eden Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki; "Geleneklerimize, göreneklerimize, inanç değerlerimize aykırı olarak tercihen yapılan ve aile kurumumuzu ifsat eden birtakım sapkınlıkları tasvip etmemiz asla mümkün değildir." dedi.

Özhaseki'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklaması şöyle:

"Bir TV kanalında yaratılıştan kaynaklanan farklı bireylerle ilgili söylemiş olduğum sözler, tamamıyla bağlamından koparılıp başka mecralara çekildi. Çok uzun süren bir röportaj yayın süresi dikkate alınarak kısaltıldığında bazen vermek istediğiniz ana mesaj kayboluyor.

Meramımın tam anlaşılması için bir kez daha açıkça sözlerimi tekrarlıyor ve sözlerimin de arkasında olduğumu ifade ediyorum;

Kainatı ve insanları Allah yaratmıştır. Yaratan hiçbir şeyi boş ve anlamsız yaratmamıştır. Yaratılan her şeyde bir hikmet vardır. İnsanoğlu için yaratılıştan gelen farklılığın ve rahatsızlığın (hünsa) kınanacak bir tarafı yoktur. Onlara saygı duymak esastır ve başımızın üstünde yeri vardır. Ancak sonradan yapılan geleneklerimize, göreneklerimize, inanç değerlerimize aykırı olarak tercihen yapılan ve aile kurumumuzu ifsat eden birtakım sapkınlıkları tasvip etmemiz asla mümkün değildir.

Konuşmamın bütününde verdiğim ve anlatmak istediğim mesaj buydu. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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