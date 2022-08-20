Mehmet Özhaseki'den kiralık vekile hodri meydan: İspatlarsan istifa ederim

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CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın Mehmet Özhaseki’nin belediye başkanlığı döneminde 15 milyon TL’ye köprü yaptırdığına dair Sayıştay raporu olduğu fakat köprünün ortada olmadığı iddialarına, Haseki sert çıktı.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, “Kiralık Vekil DrCetinArik ’ın iddia ettiği gibi “Sayıştay Raporlarında bir köprüye 15 milyon TL verdiğim ve yapılmadığı” ortaya çıkarsa bütün görevlerimden istifa ederim ve insan içine çıkmam. Eğer iddiasını ispat edemezse namusu ve şerefi varsa istifa etsin. Hodri Meydan!” ifadelerini kullandı.