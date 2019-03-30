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Mehmet Özhaseki'den flaş açıklama! "Pensilvanya'daki hoca kılıklı sapık sevinemeyecek"

Ankara'nın Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde halkı otobüsten selamla Cumhur İttifakı AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Yarın Ankara'da bu milletin gönlünden geçen olacak. Katiller, Pensilvanya'daki hoca kılıklı sapık sevinemeyecek. Millet sevinecek, bayrak, ezan sevdalıları sevinecek inşallah" dedi.

30 Mart 2019 Cumartesi 14:48
Mehmet Özhaseki'den flaş açıklama! "Pensilvanya'daki hoca kılıklı sapık sevinemeyecek"

Cumhur İttifakı AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Yarın Ankara'da bu milletin gönlünden geçen olacak. Katiller, Pensilvanya'daki hoca kılıklı sapık sevinemeyecek. Millet sevinecek, bayrak, ezan sevdalıları sevinecek inşallah" dedi.

AK Parti'li Mehmet Özhaseki, yarın yapılacak yerel seçim çalışmaları kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Ankara'nın Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde halkı otobüsten selamladı.

Bakan Soylu ve Özhaseki, Yenimahalle Şentepe'de otobüsten inerek kendilerini karşılayan ilçe sakinleriyle sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

'5 yıl boyunca gece gündüz çalışacağız'

Yenimahalle'de toplanan kalabalığa seslenen Mehmet Özhaseki, "Yarın da sandıklara gidip asıl görevimizi yapıp, Ankara'da bu milletin gönlünden geçen olacak inşallah. Katiller, Pensilvanya'daki hoca kılıklı sapık sevinemeyecek inşallah. Millet sevinecek, bayrak sevdalıları, ezan sevdalıları sevinecek inşallah. Yarın akşam sandıklardan bu milletin isteği çıkınca 5 yıl boyunca durmadan gece gündüz çalışacağız, size layık olmaya çalışacağız. Bundan endişeniz olmasın. Dualarınızı desteklerinizi bekliyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 14:48
  1. Ankara
  2. Mehmet Özhaseki
  3. Yerel seçimler
  4. AK parti
  5. Açıklama

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