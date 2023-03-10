Mehmet Özhaseki'den Fatma Şahin'e teşekkür

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerden etkilenen ilçeleriyle ilgili AFAD Koordinasyon Merkezlerinde yapılan çalışmalar ve son durum hakkında bilgi alan Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki ile beraberindeki heyet, Nurdağı’nda oluşturulan Tek Yürek Meydanı’nı gezdi. Meydanda Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve diğer kurumların hizmet alanlarını inceleyen Özhaseki, hayvan hastanesini de ziyaret ederek atlarla rehabilitasyon yapılan alana uğradı.

"Nurdağı ve İslahiye birçok şehir ve ilçenin önüne geçmiş vaziyette"

Ziyareti sonrası Nurdağı Tek Yürek Meydanı’nda açıklamada bulunan Mehmet Özhaseki, depremin ilk gününden itibaren AK Partili belediyelerin tamamının organize edilerek vatandaşa hizmet vermek için bölgeye sevk edildiğini belirtti. Özhaseki, "Her bir arkadaşımız bölgelerde müthiş faaliyet yönetiyorlar. Sabah Hatay ilimizdeydik. Antakya, İskenderun, Defne, Samandağ oradaki görevli arkadaşlarımız işlerinin başındalar. Akşam vakti Gaziantep’in afete uğramış iki bölgesi İslahiye ve Nurdağı bölgesine geldik. Bir taraftan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın burada olması, bir taraftan koordinatör valimizin güçlü gayretleri, bir taraftan da güçlü bir belediye başkanımızın bütün gücüyle buraya emek veriyor olması zararların telafisi, işin toparlanması yönünden birçok şehir ve ilçenin önüne geçmiş vaziyette. Gördüğümüz tabii acı bir manzara ama yapılan hizmetleri görünce gurur duyuyoruz. Başkanlarımız müthiş işler yapmışlar. Enkazlar çok hızlı kaldırılıyor, çadır ve konteyner kentler kuruluyor. Kısa süre içerisinde bütün vatandaşlarımıza konteyner kentte yaşama fırsatı sunulacak" dedi.

Özhaseki’den Şahin’e çalışmaları için teşekkür

Özhaseki, açıklamasının devamında kalıcı konutların yapımına başlandığını da vurgulayarak, "Burada deprem bölgeleri için örnek olacak bir yaşam alanı oluşturuluyor. Çocuklar için spor yapacakları yerler, rehabilitasyon merkezleri hatta depremden zarar gören hayvanların bakımının yapıldığı ortamlar oluşturulmuş. Gelen çocuklar, gençler, vatandaşlar burada gezdiği zaman eskiden olduğu gibi normal çarşının içerisine girmiş gibi, normal bir dönemde hissedebileceği gibi ruhen belki rahatlayacağı bir ortama kavuşuyor. Büyük Türk milletinin bir ferdi olmaktan ben de naçizane bir vatandaş olarak gurur duyuyorum. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir afetin altından kalkabilecek bir tek millet yok. AK Parti ailesi olarak hepimiz sahadayız. Belediyelerimiz, milletvekillerimiz, teşkilatlarımız yara sarmak için çırpınıyoruz. Başkan Fatma Şahin’e çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.