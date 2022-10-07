Mehmet Özhaseki'den çok sert cevap! "Hiç değilse biraz namuslu olun"

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AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valiliği tarafından gerçekleştirilen toplantıda, yanında oturan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a doğru eğilerek, vatandaşın sorusu ile ilgili "Bir şey deme" ifadelerini kullandı.

"Nerede sizde o erdem!"

O anlarda mikrofonun açık kalması sebebi ile Özhaseki, "He de geç." demiş gibi hedef gösterildi.

Özhaseki kendisini hedef gösterenlere Twitter hesabından çok sert bir cevap verdi. "Yalancısınız… Benim söylemediğim bir sözü, söylemiş gibi gösteriyorsunuz. Hiç değilse biraz namuslu olun!" diyen Özhaseki, "Ama nerede siz de o erdem!" ifadelerini kullandıktan sonra, sözlerinin çarpıtıldığını söyleyerek şöyle devam etti:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza aşırı bir eleştiri karşısında ortamı yumuşatmak için; "Bir şey deme" dedim. Başka bir şey demedim.